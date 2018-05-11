Офис третьего президента Армении Сержа Саргсяна направил письмо основателям фонда «Foundation for Armenian Science and Technology» (FAST) Рубену Варданяну, Нубару Афеяну, Месропу Арамяну и Артуру Алавердяну. Как сообщает Арменпресс, в письме говорится:

«Дорогие основатели Фонда FAST,

Офис третьего президента Армении, основателя культурного, научного, образовательного фонда «Луйс» Сержа Саргсяна сообщает, что Фонд «Луйс» прекращает свое финансовое участие в дальнейшей деятельности Фонда FAST с 31 мая. На данный момент Фонд «Луйс» находится на этапе обсуждения своих текущих программ, чтобы определить основные дальнейшие направления образовательных программ.

Мы уверены, что Фонд FAST продолжит играть уникальную роль в дальнейшем технологическом прогрессе Армении и создании атмосферы для инноваций.

Спасибо за совместную работу за этот период».