Официальная Анкара выступила с предусловием в ответ на заявление Пашиняна

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым отреагировал на заявление премьер-министра Армении Николя Пашиняна об установлении дипломатических отношений с Анкарой без предварительных условий, но повторил предварительные условия Анкары.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на турецкую газету Hurriyet, Йылдырым заявил, что Турция не хочет враждовать с соседями. Тем не менее, он практически не отклонился от традиционной турецкой политической линии в отношении Армении. Более того, Йылдырым заявил о том, что якобы Армении «вражески настроена и имеет территориальные претензии к Турции», что абсолютно не соответствует действительности.

В частности, он сказал: «Конечно, если Армения изменит свою многолетнюю враждебную позицию по Турции, откажется от претензий на территориальную целостность Турции и ее границ, откажется от всего, захочет открыть новую страницу, мы изучим детали и дадим необходимые ответы. Мы не хотим враждовать ни с кем, особенно с нашими соседями. Если будет такой подход, мы обсудим его в интересах нашего государства».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ответ на вопрос журналистов в Арцахе заявил, что Армения готова установить отношения с Турцией без предварительных условий. «Вы знаете, что у Турции есть предварительные условия по этому вопросу, и эти предусловия нелогичны, поскольку предварительным условием установления отношений между двумя странами не могут быть отношения с третьей страной», - сказал он.