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Премьер-министр Латвии направил поздравительное послание Николу Пашиняну


Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис направил поздравительное послание Николу Пашиняну в связи с избранием на пост премьер-министра Армении.

Как сообщает Арменпресс, в послании говорится:

«Ваше Превосходительство,

От имени правительства Латвии хочу передать Вам самые теплые поздравления в связи с избранием на пост премьер-министра Армении.

Пользуясь случаем, хочу выразить свое истинное убеждение, что у Армении и Латвии есть большой потенциал для развития сотрудничества в представляющих взаимный интерес различных сферах.

Ваше Превосходительство, пожалуйста, примите заверения в моем самом высоком уважении».




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