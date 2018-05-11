Премьер-министр Латвии направил поздравительное послание Николу Пашиняну
17:19, 11 Май, 2018
Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис направил поздравительное послание Николу Пашиняну в связи с избранием на пост премьер-министра Армении.
Как сообщает Арменпресс, в послании говорится:
«Ваше Превосходительство,
От имени правительства Латвии хочу передать Вам самые теплые поздравления в связи с избранием на пост премьер-министра Армении.
Пользуясь случаем, хочу выразить свое истинное убеждение, что у Армении и Латвии есть большой потенциал для развития сотрудничества в представляющих взаимный интерес различных сферах.
Ваше Превосходительство, пожалуйста, примите заверения в моем самом высоком уважении».