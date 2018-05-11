Иранцы вышли на акции протеста против решения США выйти из ядерной сделки

Несколько тысяч человек вышли на улицы иранских городов в знак протеста против решения президента США Дональда Трампа о выходе из ядерного соглашения, как передает Арменпресс, об этом сообщает в пятницу агентство Associated Press.

Агентство отмечает, что многие иранцы, вышедшие на протесты, говорят, что "искренне злы" в связи с решением Трампа.

8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), а также о том, что американская администрация начинает процесс восстановления действия соответствующих санкций против Ирана.

СВПД был одобрен в июле 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном. Это соглашение вводило ряд серьезных ограничений для иранской ядерной программы, в обмен на соблюдение этих условий Иран добился снятия жестких международных санкций.