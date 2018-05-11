Генсек НАТО проведет переговоры с Трампом в ходе визита в США

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 16-18 мая совершит визит в США, в ходе которого проведет переговоры с президентом страны Дональдом Трампом. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в пятницу пресс-служба альянса.

"Генсек посетит США 16-18 мая в рамках консультаций с союзниками в преддверии саммита НАТО в июле в Брюсселе. Генсек проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом", - говорится в распространенном сообщении.

Кроме того, Столтенберг намерен встретиться с госсекретарем США Майклом Помпео, министром обороны страны Джеймсом Мэттисом и помощником президента по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Пресс-служба альянса при этом не уточнила повестку дня переговоров Столтенберга с руководством США.





