Зафиксирована самая большая волна в Южном полушарии

Автоматическая метеорологическая станция зарегистрировала волну высотой 23,8 метра около острова Кэмпбелл. Эта самая большая волна в открытом океане, зафиксированная с помощью дрейфующего буя в Южном полушарии. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Явление возникло во время сильного шторма в 700 километрах к югу от Новой Зеландии. Был побит предыдущий рекорд, установленный в 2012 году, когда в Южном полушарии появилась волна высотой 22,03 метра.