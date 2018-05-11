Ватикан организует международную конференцию по проблеме рохинджа

Папа Римский Франциск даст указание госсекретариату Ватикана об организации международной конференции по проблеме мусульман-рохинджа, сообщил журналистам председатель епископской конференции Мьянмы, кардинал Чарльз Маунг Бо, побывавший на этой неделе на приеме у понтифика, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Рохинджа, народ, живущий в штате Ракхайн, – это люди без родины. Их не готово принять ни одно из соседних государств, в том числе, и исламские страны, которые часто и с большой силой говорят о них в СМИ. Поэтому мы попросили папу Римского через государственный секретариат организовать международную конференцию, на которой этому народу может быть оказана помощь со стороны международного сообщества. Мы сказали, что Мьянма и Бангладеш самостоятельно не способны урегулировать ситуацию, в которой находятся эти два миллиона человек", — заявил ватиканскому порталу Vatican News кардинал Маунг Бо.

Предполагается, что международная конференция по проблеме рохинджа может быть проведена уже в текущем году в Риме.