Время в Ереване: 11:07:36,   11 Май

Mercedes-AMG намерен выпустить 805-сильный гибрид


Глава Mercedes-AMG Тобиас Моерс в интервью изданию Digital Trendsподтвердил, что компания намерена в будущем представить товарную версию 805-сильной гибридной силовой установки. Она дебютировала на прототипе Mercedes-AMG GT Concept весной прошлого года, передает Арменпресс.

В основе гибридной установки концепт-кара лежала четырехлитровая «битурбовосьмерка». Дополнял ее расположенный на задней оси седана электромотор и комплект легких и сверхмощных батарей. Благодаря этому Mercedes-AMG GT Concept мог разгоняться до 100 километров в час менее чем за три секунды.

Детальные характеристики аккумуляторов и запас хода прототипа не были озвучены. В компании лишь указали, что они «впечатляющие».

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации