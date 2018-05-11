Опрос: почти половина населения уверена в необъективности российских СМИ

Менее половины россиян считают, что отечественные средства массовой информации освещают события, происходящие в стране, в целом объективно, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ), сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Так, 45% россиян полагают, что российские СМИ освещают события в стране в целом объективно, 41% респондентов убеждены в обратном, 14% затруднились ответить. Наибольшее расхождение мнений наблюдалось в марте 2014 года: тогда вариант "объективно" выбрали 60% россиян, "необъективно" — 23%. В июне 2016 года показатели совпали: у каждой точки зрения было по 43% сторонников. В июне 2017 года о том, что российские СМИ освещают события в стране в целом объективно, заявили 47% респондентов, ответ "в целом необъективно" дали 40%, 13% затруднились ответить.

Опрос , посвященный российским СМИ, проводился 28-29 апреля в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ, в нем участвовали 1500 россиян. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.