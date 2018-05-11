Министр обороны Израиля Авигдор Либерман призвал президента Сирии Башара Асада "вышвырнуть" из страны иранские вооруженные формирования, от которых, по словам главы военного ведомства, Дамаску больше проблем, чем помощи, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Обвиняя Иран в стремлении превратить Сирию в плацдарм для агрессии, израильтяне в ночь на четверг атаковали в соседней стране десятки объектов иранцев в ответ на ракетный обстрел Голанских высот, предпринятый, как утверждают в Иерусалиме, силами "Аль-Кудс" — подразделения иранского Корпуса стражей исламской революции.

"Раз уж я здесь, то хотел бы воспользоваться этой возможностью и передать послание Асаду: вышвырните иранцев, Касема Сулеймани и силы "Аль-Кудс". Они вам не помогут, от них только вред. Само их присутствие лишь создает проблемы", — сказал Либерман во время поездки на Голаны, отбитые Израилем у Сирии в 1967 году и позднее аннексированные.

"Только когда вы избавитесь от иранцев, станет возможным движение к новой жизни", — добавил израильский министр в выступлении, стенограмму которого распространила его пресс-служба.