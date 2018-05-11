Более половины россиян, опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщили, что следят за событиями, происходящими в Армении; наиболее часто их характеризуют как "бархатная революция". Эти данные содержатся в материалах исследования ВЦИОМ, имеющихся в распоряжении ТАСС.

Масштабные акции протеста, проходившие в Армении с 13 апреля, вынудили премьер-министра республики Сержа Саргсяна 23 апреля подать в отставку. Новым главой правительства парламент Армении на специальном заседании 8 мая избрал лидера оппозиции Никола Пашиняна, передает Арменпресс.

Как следует из результатов опроса, интерес к ситуации в Армении проявляет 59% респондентов, однако пристально следят за событиями в этой стране только 9% из них, тогда как остальные (50%) - от случая к случаю. 40% опрошенных сообщили, что не интересуется этой темой.

В ходе опроса его участникам, заявившим, что в курсе происходящего в Армении, было предложено кратко описать эти события. Наиболее популярным вариантом (28%) стало определение их как "бархатной революции". Далее следуют "массовые волнения, протестные акции, связанные с выборами Саргсяна" (14%), "будут выборы нового главы государства" (10%). При этом 30% затруднились с ответом.

Разделилось мнение респондентов (из числа тех, кто интересуется событиями в Армении) по вопросу о том, как нынешняя ситуация отразится на российско-армянских отношениях: 28% полагают, что она приведет к ухудшению отношений, 20% - что приведет к улучшению, 27% - что никак не повлияет на двусторонние связи.

Большее число (78%) опрошенных (в группе интересующихся происходящим) считают, что в России "скорее невозможно" повторение подобных событий. 15% полагают это скорее возможным. При этом, обращают внимание социологи, "эта доля заметно выше средневыборочной в группе 18-24-летних - 30%".

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 7-8 мая 2018 года среди россиян в возрасте от 18 лет.