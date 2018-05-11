Член Совета экспертов Ирана и настоятель пятничной молитвы в Тегеране Ахмад Хатами заявил, что если Израиль будет действовать "безрассудно", Тель-Авив и Хайфа будут уничтожены. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал IRIB.

"Мы не имеем дел с ядерной бомбой, но напротив, наша политика — это политика сдерживания, в этом направлении с каждым днем ракетная мощь Ирана растет для того, чтобы Израиль от этой силы не мог заснуть, если же он поступит безрассудно, то мы сравняем с землей Тель-Авив и Хайфу", — заявил Хатами.