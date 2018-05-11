Если бы дата парламентских выборов была назначена на ближайшее воскресенье, блок «Елк» набрал бы 75% голосов

В случае проведения парламентских выборов в ближайшее воскресенье блок «Елк» набрал бы 75% голосов армянских избирателей. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал директор ООО MPG – члена «GALLUP International association» , Арам Навасардян, представляя результаты проведенных опросов.

"Результаты опроса показывают, что если бы выборы в Национальное Собрание Армении прошли в ближайшее воскресенье, то голоса распределились бы следующим образом: блок "Елк" - 66,3%, партия "Гражданский договор" - 8,5%, Республиканская партия Армении - 3,8%, партия "Процветающая Армения" – 3,2%, блок "Царукян" – 2,1%, АРФ "Дашнакцутюн" – 1,9%, партия "Светлая Армения" – 0,2%, партия "Наследие" - 0,4%", - заявил Навасардян.



Он также пояснил, что указанные 75% блока "Елк" сложились из суммы голосов, которые избиратели готовы отдать за политические силы, входящие в блок, а именно – партии "Гражданский договор" и "Светлая Армения".

Исследование проводилось путем телефонного опроса 809 человек, они были опрошены в период с 4-го по 9-е мая.

Опросы проводились в 10 областях Армении - 67%, и в Ереване - 33%.