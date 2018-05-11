Путин на полях саммита ЕАЭС проведет несколько встреч, в том числе с Пашиняном

Президент России Владимир Путин 14 мая на полях саммита ЕАЭС проведет несколько двусторонних встреч, в том числе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил журналистам и. о. пресс-секретаря президента Дмитрий Песков.

"В понедельник будет саммит ЕАЭС, будут двусторонние встречи у президента Путина - с [премьер-министром Армении Николом] Пашиняном, и с [президентом Киргизии Сооронбаем] Жээнбековым, и с [президентом Белоруссии Александром] Лукашенко, и с [президентом Казахстана Нурсултаном] Назарбаевым. Достаточно напряженная повестка дня", - сказал Песков.

Как ранее сообщал Кремль, заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится в Сочи 14 мая. Ранее Пашинян заявлял, что хотел бы на саммите встретиться с Путиным и обсудить развитие армяно-российских отношений. Лукашенко также заявлял, что планирует провести встречу с Путиным 14 мая.





