Время в Ереване: 11:07:36,   11 Май

Меркель: выход США из соглашения с Ираном подрывает веру в международный порядок


Канцлер Германии Ангела Меркель назвала "неправильным" решение США выйти из соглашения по иранской ядерной программе, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Это подрывает доверие международному порядку", - заявила она в пятницу, выступая в городе Мюнстер на католической конференции.

Трансляцию выступления канцлера ведут немецкие телеканалы.

"Я считаю, что неправильно односторонне разрывать соглашение, которое было согласовано, которое было единогласно утверждено Совбезом ООН", - полагает глава кабмина ФРГ. Решение США она назвала "причиной для беспокойства и сожаления".
Меркель согласилась, что ряд тем, к которым имеет отношение Тегеран, "вызывают большую тревогу". В их числе она назвала баллистическую программу республики, ее отношения с Израилем, действия в Сирии.


 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации