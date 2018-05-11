Меркель: выход США из соглашения с Ираном подрывает веру в международный порядок

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала "неправильным" решение США выйти из соглашения по иранской ядерной программе, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Это подрывает доверие международному порядку", - заявила она в пятницу, выступая в городе Мюнстер на католической конференции.

Трансляцию выступления канцлера ведут немецкие телеканалы.

"Я считаю, что неправильно односторонне разрывать соглашение, которое было согласовано, которое было единогласно утверждено Совбезом ООН", - полагает глава кабмина ФРГ. Решение США она назвала "причиной для беспокойства и сожаления".

Меркель согласилась, что ряд тем, к которым имеет отношение Тегеран, "вызывают большую тревогу". В их числе она назвала баллистическую программу республики, ее отношения с Израилем, действия в Сирии.



