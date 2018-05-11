В суде первой инстанции Шенгаеита под председательством судьи Аршака Варданяна 11-го мая состоялось заседание по делу о захвате территории полка ППС . Как передает «Арменпресс», предыдущие несколько заседаний не состоялись по причине отсутствия обвиняемых.

Адвокаты обвиняемых по делу о захвате территории полка ППС выступили с ходатайством об изменении меры пресечения с ареста на подписку о невыезде. По их мнению, нет никаких оснований для содержания их подзащитбых в неволе.кроме того, представлено ходатайство о проведении медэкспертизы состояния здоровья Арама Акопяна, чтобы выяснить, подпадает ли его заболевание под действие решения правительства Армении от 2006 года о перечне тяжких заболеваний.

Второе ходатайство было принято, первое же отклонено.