В МО Армении будет создан Военно-технический научно-исследовательский институт

В пятницу, 11 мая, прошло первое заседание правительства под председательством новоназначенного премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Как передает «Арменпресс», решением премьер-министра, заседания правительства будут открыты для освещения СМИ.

В ходе сегодняшнего заседания правительства Армении был утвержден проект решения правительства о создании государственной некоммерческой организации «Военно-технический научно-исследовательский институт».

Заместитель министра обороны РА - председатель Государственного военно-промышленного комитета МО РА Давид Пахчанян, представляя данный проект, отметил, что планируется при министерстве обороны Армении создать Военно-технический научно-исследовательский институт, целью которого будет обеспечение задач по осуществлению научно-технических разработок и создание предпосылок для реализации на внешних рынках продукции военного назначения отечественного производства.

Д. Пахчанян отметил также: «У данного института нет функции по проведению разработок, он должен составлять тактико-технические задания, это и будет его основной задачей. Мы должны понять, что именно хотят иметь на вооружении ВС, увидеть, какова ситуация в мире, какие направления приоритетны для развития. Это будет небольшая структура, то есть он будет выполнять не замещающую, а дополняющую функцию, поскольку количество научно-исследовательских работ увеличивается, а работать в прежнем стиле будет сложнее».

НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.

Согласно Конституции Армении, после избрания премьер-министра, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство Армении. После своего назначения премьер-министр в течение 5 дней предлагает президенту Армении кандидатуры вице-премьеров и министров. В течение 20 дней после формирования правительства премьер-министр представляет НС Армении программу правительства Армении. НС Армении дает одобрение программе правительства Армении в течение 7 дней, большинством голосов от общего числа депутатов. Если НС Армении не одобряет программу правительства Армении и не избирает нового премьер-министра, НС Армении распускается силою закона. Если НС Армении избирает премьер-министра, но не одобряет программу правительства Армении, НС Армении распускается силою закона.