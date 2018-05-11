Глава правительства Молдавии выступил против объединения с Румынией

Премьер-министр Молдавии Павел Филип исключил на данный момент возможность объединения с Румынией, подчеркнув, что его страна является суверенным государством. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом глава молдавского правительства заявил британской газете The Guardian во время визита в Брюссель для обсуждения договора об ассоциации с ЕС.

"Слишком много было сказано об объединении, идентичности, языке, а я хочу увидеть конкретные шаги по развитию страны", - цитирует Филипа в пятницу издание. Глава правительства считает, что подобные разговоры "следует отложить до лучших времен", хотя, по его оценке, уровень отношений между двумя странами находится "на историческом максимуме".

Политик также полагает, что со временем Молдавия, как и Румыния, войдет в состав ЕС.

Одновременно премьер предостерег соседние государства от вмешательства во внутренние дела Молдавии. "Мы видим, что некоторые страны подогревают эти (националистические) настроения, - сказал глава правительства. - И мы не хотим, чтобы нас втягивали в эту игру."