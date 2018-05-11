Время в Ереване: 11:07:36,   11 Май

Путин и Меркель подчеркнули важность сохранения СВПД, обсудили Украину и Сирию


Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре в пятницу подчеркнули важность сохранения иранской ядерной сделки на фоне одностороннего выхода из нее США. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба Кремля. Также в телефонном разговоре, состоявшемся по инициативе германской стороны, лидеры обсудили темы Украины и Сирии.

"Обсуждена ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) после одностороннего выхода из него США. Акцентирована принципиальная важность сохранения СВПД с точки зрения международной и региональной безопасности", - говорится в сообщении Кремля.

"При обмене мнениями по внутриукраинскому кризису рассмотрены вопросы, касающиеся учреждения миссии ООН по охране наблюдателей ОБСЕ. Условлено активизировать работу в "нормандском формате", - сообщили в пресс-службе президента РФ. Там добавили, что Меркель проинформировала Путина об итогах прошедшей 10 мая в Аахене совместной с президентом Франции Эмманюэлем Макроном встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

"Затрагивалась сирийская проблематика, а также подготовка к запланированному на 18 мая в Сочи рабочему визиту Ангелы Меркель", - говорится в сообщении пресс- службы Кремля.



 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации