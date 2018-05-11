Первый заместитель начальника полиции Армении Унан Погосян подал в отставку

Первый заместитель начальника полиции Армении, генерал-лейтенант Полиции Унан Погосян выступил с заявлением, сообщив о своем решении уйти в отставку. Как передает «Арменпресс», в его заявлении сказано:

«Хочу выразить благодарность своим коллегам за многолетнюю совместную работу, приверженность тем же принципам, поддержку, за всё, что с верой и последовательным образом мы смогли сделать во имя закона, народа и граждан, во имя укрепления законности и утверждения общественной безопасности».

Он также добавил: «Конечно, были также недостатки и упущения, что неизбежно в любом деле. Смена времен и людей как раз необходимы для устранения упущений, продолжения жизни и дела».

«Уважаемые, я принял решение об отставке. Прошу не искать в данном решении и в моих словах никакого подтекста», – подчеркнул Унан Погосян.

Как известно, 10-го мая, по предложению Никола Пашиняна, президент Армении Армен Саркисян назначил Валерия Осипяна начальником полиции, а Артура Ванецяна – директором СНБ.

«Я знаю, что в соцсетях возникли вопросы в связи с назначением Валерия Осипяна начальником полиции»,- сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, добавив, что сегодня попозже он еще раз выскажется по этому вопросу.

Валерий Осипян считает свое назначение начальником полиции Армении неожиданным. Об этом он сказал в беседе с журналистами перед заседанием правительства Армении.

На вопрос, представлял ли он себя в этой роли, он ответил цитатой:«Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом».

Журналисты спросили его, если возникнет необходимость арестовать его бывшего шефа Владимира Гаспаряна или его заместителя Левона Ераносяна, готов ли он будет сделать это. Валерий Осипян ответил, что нет ненаказуемых людей – все равны перед законом. «Если кто-то докажет, что за эти годы полковник Осипян действовал несоразмерно, применял насилие в отношении наших граждан, я сам готов подвергнуться наказанию, и сразу подам в отставку»,- сказал он.

На вопрос, поставили ли перед ним какие-либо условия, он ответил, что Никол Пашинян поставил перед Валерием Осипяном обязательство, что тот будет стоять рядом с народом.

Указом президента Республики Армения Армена Саркисяна, Валерий Осипян назначен начальником полиции Республики Армения.

Отметим, что ранее с должности начальника полиции Республики Армения был освобожден Владимир Гаспарян.

НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.

Согласно Конституции Армении, после избрания премьер-министра, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство Армении. После своего назначения премьер-министр в течение 5 дней предлагает президенту Армении кандидатуры вице-премьеров и министров. В течение 20 дней после формирования правительства премьер-министр представляет НС Армении программу правительства Армении. НС Армении дает одобрение программе правительства Армении в течение 7 дней, большинством голосов от общего числа депутатов. Если НС Армении не одобряет программу правительства Армении и не избирает нового премьер-министра, НС Армении распускается силою закона. Если НС Армении избирает премьер-министра, но не одобряет программу правительства Армении, НС Армении распускается силою закона.