Гиоргий Квирикашвили пригласил Никола Пашиняна посетить Грузию: между ними состоялся телефонный разговор

По инициативе армянской стороны 11-го мая состоялся телефонный разговор Никола Пашиняна с премьер-министром Грузии Гиоргием Квирикашвили. Как сообщили «Арменпресс» в посольстве Армении в Грузии, Гиоргий Квирикашвили поздравил Никола Пашиняна с избранием на пост премьер-министра Армении.

Стороны подчеркнули традиционно добрососедские отношения между обеими странами и важность их углубления.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул, что сотрудничество Армении и Грузии должно развиваться вне зависимости от геоплитических факторов. Важно, чтобы экономическое сотрудничество между обеими странами соответствовало тем особым связям, которые имеются в их отношениях.

Гиоргий Квирикашвили пригласил Никола Пашиняна посетить Грузию и еще раз выразил готовность развивать отношения с Арменией.

Как сообщалось ранее, новоназначенный премьер-министр Армении Никол Пашинян 11-го мая говорил по телефону с премьер-министром Грузии Гиоргием Квирикашвили. Об этом Никол Пашинян заявил в прямом эфире в Facebook.

«Сейчас мне предстоит важное дело. Состоится телефонный разговор с премьер-министром Грузии. Будем обсуждать важные вопросы», - сказал Пашинян.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Армении Никол Пашинян приглашает грузинского коллегу Гиоргия Квирикашвили в Армению и надеется, что также получит аналогичное приглашение из Грузии. Об этом Никол Пашинян заявил в эксклюзивном интервью Первому каналу Грузии.

«Конечно, я посещу Грузию как можно скорее. Также приглашаю премьер-министра Грузии в Армению. Надеюсь, получу такое же предложение из Грузии», — заявил Никол Пашинян.

Что касается отношений между Грузией и Арменией, Никол Пашинян считает, что сотрудничество между странами должно углубляться, вместе с тем, отношения Грузии и Армении не должны быть основаны на геополитических воздействиях.

«Грузия является дружественной нам страной. Братские отношения между Грузией и Арменией должны развиваться, так как мы братские страны и тесные партнеры. В программе нашей партии у Грузии – решающая важность для Армении.

Думаю, что отношения не должны основываться на геополитических воздействиях. Иногда, на отношения влияют геополитические факторы и, к сожалению, они не всегда позитивны. Иногда у нас есть негатив.

Думаю, что мы должны сформировать такие отношения, которые будут вне геополитических факторов. Прямые двусторонние отношения Армении и Грузии должны углубляться во всех сферах, как в экономической, так и политической и отношения между людьми должны углубляться», — заявил Никол Пашинян.

НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.

Согласно Конституции Армении, после избрания премьер-министра, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство Армении. После своего назначения премьер-министр в течение 5 дней предлагает президенту Армении кандидатуры вице-премьеров и министров. В течение 20 дней после формирования правительства премьер-министр представляет НС Армении программу правительства Армении. НС Армении дает одобрение программе правительства Армении в течение 7 дней, большинством голосов от общего числа депутатов. Если НС Армении не одобряет программу правительства Армении и не избирает нового премьер-министра, НС Армении распускается силою закона. Если НС Армении избирает премьер-министра, но не одобряет программу правительства Армении, НС Армении распускается силою закона.