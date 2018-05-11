Блок «Царукян» будет вовлечен в состав нового правительства Армении. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал новоназначенный премьер-министр Армении Никол Пашинян. «Мы сказали, что сформируется правительство согласия. Мы должны найти наилучшие кадровые решения. Блок «Царукян» будет вовлечен в состав нового правительства Армении, с АРФД обсуждения продолжаются»,- сказал новоназначенный премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Комментируя заявление первого президента Армении Левона Тер-Петросяна о том, что в статусе главы правительства он не сможет использовать общественное давление для принятия законов со стороны парламента, Никол Пашинян сказал: «Пока есть общественная поддержка, она будет полностью использована для развития страны, а когда ее не будет - с этого момента я прекращу свои полномочия на посту премьер-министра».

Ранее первый президент Армении Левон Тер-Петросян заявлял, что до нынешнего момента Пашинян диктовал свою волю парламенту посредством всенародных протестов и бунта, что с пониманием воспринималось международным сообществом. Однако, по убеждению Тер-Петросяна, дальше Пашинян не сможет воздействовать на парламент таким же методом, поскольку этот ресурс уже исчерпан. Он также заявил, что навязывание парламенту собственной воли, будучи лидером народного движения - это одно, а в статусе премьер-министра - совсем другое.



На вопрос, в какие сроки он намерен проводить внеочередные парламентские выборы, Никол Пашинян сказал, что они должны быть проведены в самые сжатые логически приемлемые сроки.

На замечание о том, что РПА не желает этих выборов, Пашинян ответил, что решения принимает общество.

Он также сказал, что не готовится проваливать принятие парламентом программы правительства. На замечание о том, что это ограничивает возможности провести внеочередные парламентские выборы, он ответил, что Конституция предусматривает и иные варианты проведения внеочередных парламентских выборов.

НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.

Согласно Конституции Армении, после избрания премьер-министра, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство Армении. После своего назначения премьер-министр в течение 5 дней предлагает президенту Армении кандидатуры вице-премьеров и министров. В течение 20 дней после формирования правительства премьер-министр представляет НС Армении программу правительства Армении. НС Армении дает одобрение программе правительства Армении в течение 7 дней, большинством голосов от общего числа депутатов. Если НС Армении не одобряет программу правительства Армении и не избирает нового премьер-министра, НС Армении распускается силою закона. Если НС Армении избирает премьер-министра, но не одобряет программу правительства Армении, НС Армении распускается силою закона.