Премьер-министр Армении представил новоназначенного начальника Полиции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 11 мая членам коллегии и высокопоставленным офицерам Полиции представил новоназначенного начальника Полиции Республики Армения Валерия Осипяна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, Никол Пашинян подробно изложил те проблемы, решение которых станет приоритетом для Полиции в ближайшем будущем: беспрецедентное снижение криминогенной активности, ограничение режима штрафов путем замены политики наказания политикой предупреждения, борьба с коррупцией.

Касаясь программ реформ системы, осуществленных в предыдущие годы, Никол Пашинян выразил благодарность Владимиру Гаспаряну за проделанную работу.

В своем ответе Владимир Гаспарян подчеркнул необходимость реформ и дальнейшего совершенствования системы.

К концу встречи с речью выступил новоназначенный начальник Полиции Валерий Осипян, который заверил в готовности выполнять задачи, поставленные перед Полицией.