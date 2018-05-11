Давид Тоноян будет назначен министром обороны Армении: Никол Пашинян

И.о. главы МЧС Давид Тоноян будет сегодня назначен министром обороны Армении. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Указ о назначении будет подписан сегодня, а остальные министры будут назначены в ближайшее время», - сказал он журналистам после заседания правительства.

Он также сообщил, что в отставку уйдет министр диаспоры Грануш Акопян. «В данный момент мы не намерены проводить в правительстве структурных изменений, мы и не успеем сделать это физически. Однако отношения с диаспорой очень важны. Надо сделать все, чтобы данное ведомство занималось не только вопросами диапоры и сохранения армянства, но и способствовало репатриации армян»,- сказал он.

Давид Тоноян в 2010-2017 годах занимал должность замминистра обороны Армении, а в 2017-м был назначен министром ЧС Армении.

С 2016 года должность министра обороны Армении занимал Виген Саргсян, который 8-го мая подал в отставку, затем 9-го мая заявил, что не будет в составе нового правительства Армении.

НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.

Согласно Конституции Армении, после избрания премьер-министра, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство Армении. После своего назначения премьер-министр в течение 5 дней предлагает президенту Армении кандидатуры вице-премьеров и министров. В течение 20 дней после формирования правительства премьер-министр представляет НС Армении программу правительства Армении. НС Армении дает одобрение программе правительства Армении в течение 7 дней, большинством голосов от общего числа депутатов. Если НС Армении не одобряет программу правительства Армении и не избирает нового премьер-министра, НС Армении распускается силою закона. Если НС Армении избирает премьер-министра, но не одобряет программу правительства Армении, НС Армении распускается силою закона.