Давид Тоноян будет назначен министром обороны Армении: Никол Пашинян
И.о. главы МЧС Давид Тоноян будет сегодня назначен министром обороны Армении. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Указ о назначении будет подписан сегодня, а остальные министры будут назначены в ближайшее время», - сказал он журналистам после заседания правительства.
Он также сообщил, что в отставку уйдет министр диаспоры Грануш Акопян. «В данный момент мы не намерены проводить в правительстве структурных изменений, мы и не успеем сделать это физически. Однако отношения с диаспорой очень важны. Надо сделать все, чтобы данное ведомство занималось не только вопросами диапоры и сохранения армянства, но и способствовало репатриации армян»,- сказал он.
Давид Тоноян в 2010-2017 годах занимал должность замминистра обороны Армении, а в 2017-м был назначен министром ЧС Армении.
С 2016 года должность министра обороны Армении занимал Виген Саргсян, который 8-го мая подал в отставку, затем 9-го мая заявил, что не будет в составе нового правительства Армении.
НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.Согласно Конституции Армении, после избрания премьер-министра, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство Армении. После своего назначения премьер-министр в течение 5 дней предлагает президенту Армении кандидатуры вице-премьеров и министров. В течение 20 дней после формирования правительства премьер-министр представляет НС Армении программу правительства Армении. НС Армении дает одобрение программе правительства Армении в течение 7 дней, большинством голосов от общего числа депутатов. Если НС Армении не одобряет программу правительства Армении и не избирает нового премьер-министра, НС Армении распускается силою закона. Если НС Армении избирает премьер-министра, но не одобряет программу правительства Армении, НС Армении распускается силою закона.
- Президенты Армении и Ливана были согласны в том, что ближневосточный кризис должен быть решен мирным путем
- Армянские дипломаты продолжают экспонировать армянскую продукцию на выставке в
Дамаске
- Нашар Асад поблагодарил Оман за усилия в поддержке сирийцев, отстаивающих свой
суверенитет и территориальное единство
Президент Сирии Башар Асад принял 26 октября в Дамаске министра ответственного за иностранные дела Султаната Оман Юсефа бен Алауи бен Абдаллу
- Сенатор: Асад заявил, что эффективность действий российских ВКС превзошла все
ожидания
По словам Саблина, президент отметил, что рассчитывал на высокое качество участия российской авиации, но ни сирийские власти, "ни даже американцы не ожидали, что настолько будет эффективно работать"
- Асад заявил о готовности провести парламентские выборы в Сирии
Также сирийский президент сказал российским депутатам, что готов обсуждать изменения конституции