Мун Чжэ Ин выразил надежду на свободное перемещение граждан между Севером и Югом Кореи

Южнокорейский президент Мун Чжэ Ин выразил надежду на увеличение количества трансграничных гражданских обменов между Югом и Севером Корейского полуострова, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По словам Мун Чжэ Ина, необходимо продолжить "обмены, которые начались с поездок групп южнокорейских и северокорейских артистов".

"Я верю, что люди смогут свободно приезжать и ездить между Югом и Севером, и, в конце концов, настанет день, когда Юг и Север вновь станут одним целым", - сказал президент Южной Кореи.

Ранее в мае группы общественных активистов в Сеуле заявляли о необходимости возобновить сотрудничество с Северной Кореей в сфере культурных и спортивных обменов.

В конце апреля состоялся исторический саммит с участием лидеров КНДР и Южной Кореи, на котором стороны объявили о начале переговоров по заключению мирного договора в Корейской войне, а также о стремлении добиться полной денуклеаризации полуострова.

Кроме того, на встрече стороны договорились возобновить процесс воссоединения семей, разъединенных в результате войны 1950-1953 годов.

По итогам саммита северокорейский лидер также заявил, что надеется на объединение двух Корей в будущем.