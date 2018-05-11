Валерий Осипян поблагодарил тех, кто критикует его, поскольку это позволяет им реформироваться

Новый начальник полиции Армении Валерий Осипян обозначил первоочередные направления деятельности ведомства. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, поставил перед полицией задачу начать деятельность с борьбы с преступностью и с коррупцией. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал новоназначенный начальник полиции Армении Валерий Осипян.

По поводу применения насилия в отношении демонстрантов в прошедшие дни начальник полиции Армении Валерий Осипян сказал, что все равны перед законом, и если подобные случаи были – то виновные понесут наказание.

Журналисты спросили, уволит ли он Левона Ераносяна, в связи с массовым недовольством народа по поводу его деятельности. «Кадровые перестановки будут, что же касается вопроса Ераносяна, то если будет доказано, что он в тот или иной период своей деятельности нарушил закон, то наказание непременно последует», - заявил он.

На вопрос о мотивах его назначения начальником полиции Осипян посоветовал обратиться к Николу Пашиняну. «Мы покажем всему миру, что в Армении полиция стоит рядом с народом, а то, что происходило в Армении в эти дни, должно стать примером д;ля всех»,- сказал он.

Он публично попросил прощения у тех граждан, которые, возможно, пострадали в результате его действий. Он также поблагодарил тех, кто критикует его, поскольку это позволяет им реформироваться. «Я всегда действовал в ранках закона, применял силу в рамках закона. Если есть граждане, к кому я применял несоразмерные действия или такие, кто пострадал в результате моих действий, прошу у них прощения. Хочу поблагодарил тех, кто критикует меня, поскольку это позволяет нам реформироваться»,- сказал он.

Кстати, он сообщил, что Владимир Гаспарян поздравил его с новой должностью.

Как сообщалось ранее, Валерий Осипян считает свое назначение начальником полиции Армении неожиданным. На вопрос, представлял ли он себя в этой роли, он ответил цитатой:«Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом».

Журналисты спросили его, если возникнет необходимость арестовать его бывшего шефа Владимира Гаспаряна или его заместителя Левона Ераносяна, готов ли он будет сделать это. Валерий Осипян ответил, что нет ненаказуемых людей – все равны перед законом. «Если кто-то докажет, что за эти годы полковник Осипян действовал несоразмерно, применял насилие в отношении наших граждан, я сам готов подвергнуться наказанию, и сразу подам в отставку»,- сказал он.

На вопрос, поставили ли перед ним какие-либо условия, он ответил, что Никол Пашинян поставил перед Валерием Осипяном обязательство, что тот будет стоять рядом с народом.

Указом президента Республики Армения Армена Саркисяна, Валерий Осипян назначен начальником полиции Республики Армения.

Отметим, что ранее с должности начальника полиции Республики Армения был освобожден Владимир Гаспарян.

НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.

Согласно Конституции Армении, после избрания премьер-министра, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство Армении. После своего назначения премьер-министр в течение 5 дней предлагает президенту Армении кандидатуры вице-премьеров и министров. В течение 20 дней после формирования правительства премьер-министр представляет НС Армении программу правительства Армении. НС Армении дает одобрение программе правительства Армении в течение 7 дней, большинством голосов от общего числа депутатов. Если НС Армении не одобряет программу правительства Армении и не избирает нового премьер-министра, НС Армении распускается силою закона. Если НС Армении избирает премьер-министра, но не одобряет программу правительства Армении, НС Армении распускается силою закона.