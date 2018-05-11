Никол Пашинян поручил представить предложения по поводу обеспечения Сержа Саргсяна жильем в установленном законом порядке

В пятницу, 11 мая, прошло первое заседание правительства под председательством новоназначенного премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Как передает «Арменпресс», решением премьер-министра, заседания правительства будут открыты для освещения СМИ.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил руководителю своего аппарата Эдуарду Агаджаняну в месячный срок представить предложения по поводу обеспечения экс-президента Армении Сержа Саргсяна жильем в установленном законом порядке. И.о. министра юстиции Давид Арутюнян доложил, что они представили проект о предоставлении законных гарантий для обеспечения экс-президента Армении Сержа Саргсяна жильем в установленном законом порядке и предложил утвердить его. «Надо отметить, что Серж Саргсян является последним экс-президентом Армении, кто мижет воспользоваться этими привилегиями, поскольку в дальнейшем подобного не предусмотрено законом. Предлагаю вам дать поручение о том, чтобы вопрос был поднят в ближайшем будущем»,- сказал и.о. министра юстиции Давид Арутюнян.

Правительство признало утратившими силу 1-ый, 2-ой и 4-ый пункты постановления кабмина от 29 марта 2018 года «О предоставлении гарантий в порядке, установленном законом, выданных президенту Республики Армения Сержу Саргсяну».Проект решения принят на основании заявления бывшего президента Армении Сержа Саргсяна от 19 апреля 2018 года.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил руководителю своего аппарата Эдуарду Агаджаняну в месячный срок представить предложения по поводу обеспечения экс-президента Армении Сержа Саргсяна жильем в установленном законом порядке.

НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.

Согласно Конституции Армении, после избрания премьер-министра, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство Армении. После своего назначения премьер-министр в течение 5 дней предлагает президенту Армении кандидатуры вице-премьеров и министров. В течение 20 дней после формирования правительства премьер-министр представляет НС Армении программу правительства Армении. НС Армении дает одобрение программе правительства Армении в течение 7 дней, большинством голосов от общего числа депутатов. Если НС Армении не одобряет программу правительства Армении и не избирает нового премьер-министра, НС Армении распускается силою закона. Если НС Армении избирает премьер-министра, но не одобряет программу правительства Армении, НС Армении распускается силою закона.