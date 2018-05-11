Никол Пашинян поинтересовался размерами ущерба, нанесенного градобитием в Армавире

В пятницу, 11 мая, прошло первое заседание правительства под председательством новоназначенного премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Как передает «Арменпресс», решением премьер-министра, заседания правительства будут открыты для освещения СМИ.

Прежде чем приступить к вопросам повестки дня, премьер поинтересовался у и.о. главы Минсельхоза Армении Игнатия Аракеляна об ущербе, нанесенном выпавшим накануне градом селам в Армавирской области.

Ему доложили, что подсчетом размера ущерба занимается специальная комиссия. Однако, по предварительным данным, ущерб небольшой, хотя есть пострадавшие сады.

«Группа специалистов министерства сельского хозяйства Армении совместно с представителями местных структур ценит размер причинённого градом ущерба. Когда будут данные, непременно проинформируем», – сказал Игнатий Аракелян.

Пашинян спросил, почему не удается решить вопрос с использованием противоградовых станций.

И.о. главы МЧС Давид Тоноян сообщил, что сейчас противоградовые станции покрывают 15% территории страны, но в течение 2 лет планируется довести этот показатель до 70%.

Никол Пашинян указал, что после формирования правительства вновь обратятся к данной теме.

НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.

Согласно Конституции Армении, после избрания премьер-министра, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство Армении. После своего назначения премьер-министр в течение 5 дней предлагает президенту Армении кандидатуры вице-премьеров и министров. В течение 20 дней после формирования правительства премьер-министр представляет НС Армении программу правительства Армении. НС Армении дает одобрение программе правительства Армении в течение 7 дней, большинством голосов от общего числа депутатов. Если НС Армении не одобряет программу правительства Армении и не избирает нового премьер-министра, НС Армении распускается силою закона. Если НС Армении избирает премьер-министра, но не одобряет программу правительства Армении, НС Армении распускается силою закона.