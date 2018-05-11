Аналитики Bank of America прогнозируют возврат цены нефти к $100 за баррель

Цены на нефть марки Brent могут временно подняться к уровню в $90 за баррель во втором квартале 2019 года, в пике достигая $100 за баррель на фоне геополитических и других факторов. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в обзоре Bank of America, передает агентство Bloomberg.

"Глядя на следующие 18 месяцев, мы ожидаем, что глобальный баланс предложения и спроса на нефть может сместиться под влиянием продолжающегося падения поставок из Венесуэлы. Кроме того, существуют риски снижения экспорта иранской нефти", - полагают аналитики Bank of America, добавляя также, что страны ОПЕК+ с высокой вероятностью будут поддерживать цены на нефть в 2019 году.

При этом средняя цена нефти Brent в 2018 году составит $70 за баррель, а в 2019 году поднимется до $75, отмечается в обзоре.