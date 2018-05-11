Валерий Осипян считает свое назначение начальником полиции Армении неожиданным. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в беседе с журналистами перед заседанием правительства Армении.

На вопрос, представлял ли он себя в этой роли, он ответил цитатой:«Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом».

Журналисты спросили его, если возникнет необходимость арестовать его бывшего шефа Владимира Гаспаряна или его заместителя Левона Ераносяна, готов ли он будет сделать это. Валерий Осипян ответил, что нет ненаказуемых людей – все равны перед законом. «Если кто-то докажет, что за эти годы полковник Осипян действовал несоразмерно, применял насилие в отношении наших граждан, я сам готов подвергнуться наказанию, и сразу подам в отставку»,- сказал он.

На вопрос, поставили ли перед ним какие-либо условия, он ответил, что Никол Пашинян поставил перед Валерием Осипяном обязательство, что тот будет стоять рядом с народом.

Указом президента Республики Армения Армена Саркисяна, Валерий Осипян назначен начальником полиции Республики Армения.

Отметим, что ранее с должности начальника полиции Республики Армения был освобожден Владимир Гаспарян.

НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.

Согласно Конституции Армении, после избрания премьер-министра, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство Армении. После своего назначения премьер-министр в течение 5 дней предлагает президенту Армении кандидатуры вице-премьеров и министров. В течение 20 дней после формирования правительства премьер-министр представляет НС Армении программу правительства Армении. НС Армении дает одобрение программе правительства Армении в течение 7 дней, большинством голосов от общего числа депутатов. Если НС Армении не одобряет программу правительства Армении и не избирает нового премьер-министра, НС Армении распускается силою закона. Если НС Армении избирает премьер-министра, но не одобряет программу правительства Армении, НС Армении распускается силою закона.