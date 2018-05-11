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В Польше с рельсов сошел грузовой состав


График движения поездов серьезно нарушен в Польше после аварии грузового состава между Познанью и Щецином, сообщает местная железная дорога.

"В четверг вечером при выезде со станции Вронки сошел с рельсов товарный состав. Никто не пострадал, но поврежденными, осталось много вагонов. На рельсы просыпался уголь", — говорится в сообщении.

По причине аварии пассажирские поезда в различных направлениях задерживаются на несколько часов. Рельсы в месте происшествия в обоих направлениях по-прежнему заблокированы, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ситуация остается напряженной, потому что железная дорога имеет проблемы с объездом заблокированного участка из-за ремонта железнодорожной трассы в направлении Пилы.

Перевозчики организуют замещающие автобусные маршруты.

С места происшествия уже убрали локомотив, но на путях еще лежат 12 вагонов.

Сообщается, что машиниста аварийного поезда уже проверили на алкоголь, по данным медиков, мужчина был трезв.

 

 




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