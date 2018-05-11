На руке американки выросло новое ухо

В США врачи вырастили новое ухо для пациентки на ее руке. Как передает Арменпресс, об этом сообщил региональный новостной портал Fox 30.

Пластические хирурги из медицинского центра Уильяма Бомонта на военной базе города Эль-Пасо, штат Техас, впервые провели подобную операцию на служащем американской армии. Пациентка, рядовая Шамика Баррадж (Shamika Burrage), лишилась ушной раковины в аварии в 2016 году, когда ей было 19 лет.

Доктора извлекли хрящевую ткань из ребер Баррадж и вырезали из нее новое ухо. Затем они поместили его в предплечье девушки, чтобы в нем проросли кровеносные сосуды. Благодаря этому девушка не будет ощущать ухо чужеродным и сможет чувствовать его, как и любую другую часть тела.

« ухо отлично выглядит, она может испытывать в нем ощущения, и через пять лет его уже нельзя будет отличить от настоящего», — отметил пластический хирург, подполковник Оуэн Джонсон III, руководящий отделением пластической и реконструктивной хирургии. Он добавил, что шрам от операции будет заделан с помощью кожи с предплечья пациентки.