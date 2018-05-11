Никол Пашинян представил аппаратам полиции и СНБ Валерия Осипяна и Артура Ванецяна

Новоназначенный премьер-министр Армении Никол Пашинян 11-го мая представил аппаратам полиции и СНБ Армении новоназначенных руководителей этих служб Валерия Осипяна и Артура Ванецяна. Как передает «Арменпресс», об этом Никол Пашинян заявил в прямом эфире в Facebook.

Как известно, 10-го мая, по предложению Никола Пашиняна, президент Армении Армен Саркисян назначил Валерия Осипяна начальником полиции, а Артура Ванецяна – директором СНБ.

«Я знаю, что в соцсетях возникли вопросы в связи с назначением Валерия Осипяна начальником полиции»,- сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, добавив, что сегодня попозже он еще раз выскажется по этому вопросу.

В пятницу, 11 мая, прошло первое заседание правительства под председательством новоназначенного премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.

Согласно Конституции Армении, после избрания премьер-министра, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство Армении. После своего назначения премьер-министр в течение 5 дней предлагает президенту Армении кандидатуры вице-премьеров и министров. В течение 20 дней после формирования правительства премьер-министр представляет НС Армении программу правительства Армении. НС Армении дает одобрение программе правительства Армении в течение 7 дней, большинством голосов от общего числа депутатов. Если НС Армении не одобряет программу правительства Армении и не избирает нового премьер-министра, НС Армении распускается силою закона. Если НС Армении избирает премьер-министра, но не одобряет программу правительства Армении, НС Армении распускается силою закона.