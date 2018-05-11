СМИ: глава МИД Ирана посетит Брюссель 15 мая для обсуждения ядерной сделки
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф посетит Брюссель 15 мая для обсуждения ситуации вокруг международного соглашения по ядерной программе Тегерана после выхода из него США с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини, а также с руководством МИД европейских стран - участниц сделки: Германии, Великобритании и Франции. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в четверг японское агентство Kyodo со ссылкой на иранский дипломатический источник.
По его словам, в ходе встречи в Брюсселе Зариф запросит у европейских партнеров по ядерной сделке практических гарантий ее соблюдения после заявления президента США Дональда Трампа о выходе из соглашения.
Зариф в четверг провел телефонные переговоры со своими европейскими коллегами - руководителем внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства Борисом Джонсоном и главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. Как сообщил Исламской Республики, министры обсудили дальнейшую судьбу Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Стороны также договорились провести встречи на экспертном и министерском уровне.