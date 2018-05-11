Картина Писсарро стала самым дорогим лотом аукциона из собрания семейства Рокфеллеров
10:26, 11 Май, 2018
Картина французского импрессиониста Жакоба Абрама Камиля Писсарро (1830-1903) "Читающий Феликс Писсарро" оказалась самым дорогим лотом на организованной аукционным домом Christie's в четверг распродаже художественного собрания семейства Пегги и Дэвида Рокфеллеров, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс. Согласно материалам, размещенным на сайте Christie's, написанный в 1893 году Писсарро портрет его сына с книгой в руках был продан на аукционе за $3,012 млн при первоначальной оценке от $900 тыс. до $1,2 млн.
#AuctionUpdate Camille Pissarro's 'Félix Pissarro lisant' sold for $3,012,500!https://t.co/sW5Hvlfj6e pic.twitter.com/1BEUGTzQsO— Christie's (@ChristiesInc) 10 мая 2018 г.