Картина Писсарро стала самым дорогим лотом аукциона из собрания семейства Рокфеллеров

Картина французского импрессиониста Жакоба Абрама Камиля Писсарро (1830-1903) "Читающий Феликс Писсарро" оказалась самым дорогим лотом на организованной аукционным домом Christie's в четверг распродаже художественного собрания семейства Пегги и Дэвида Рокфеллеров, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс. Согласно материалам, размещенным на сайте Christie's, написанный в 1893 году Писсарро портрет его сына с книгой в руках был продан на аукционе за $3,012 млн при первоначальной оценке от $900 тыс. до $1,2 млн.