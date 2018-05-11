Пучдемон предложил кандидата на пост главы правительства Каталонии

Депутат от парламентской группы "Вместе за Каталонию" Ким Торра выдвинут бывшим главой каталонского правительства Карлесом Пучдемоном на пост будущего регионального лидера, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Наша группа предлагает коллегу и депутата Кима Торру на пост председателя Женералитета (каталонского правительства )", - отметил Пучдемон в видеозаписи, распространенной в четверг в Twitter.

В среду Конституционный суд (КС) Испании принял к рассмотрению обжалование правительства страны против одобренной парламентом Каталонии реформы закона, регулирующего, в частности, процедуру избрания регионального лидера. Данный шаг со стороны КС фактически заблокировал возможность Пучдемона вновь занять пост лидера автономии.