Трамп заявил, что рассчитывает заключить новую сделку с Ираном

Соединенные Штаты рассчитывают заключить с Ираном новую сделку после того, как Вашингтон принял решение прекратить выполнять Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в четверг президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Индиана.

"Я надеюсь, что удастся заключить сделку с ними - новую сделку, хорошую сделку, честную сделку - которая будет лучше для них [Ирана]. Но мы не можем позволить им заполучить ядерное оружие", - сказал он.

"Мы должны быть в состоянии попасть на [ядерный] объект [Ирана] и проверить этот объект. Мы должны быть в состоянии попасть на их военные базы, чтобы увидеть, занимаются ли обманом или нет ", - добавил он, уточнив, что именно он хочет видеть в положениях новых договоренностей.