Состоялся телефонный разговор между Эрдоганом и Путиным

Состоялся телефонный разговор между президентом Турции Эрдоганом и президентом РФ Путиным. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Анадолу».

Стороны обсудили решение США выйти из ядерного соглашения с Ираном, подчеркнув, что это был ошибочный ход.

Кроме того, Эрдоган и Путин обсудили развития в Сирии.

Президент Турции Эрдоган поздравил Путина с вступлением в должность президента РФ.