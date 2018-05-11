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Состоялся телефонный разговор между Эрдоганом и Путиным


Состоялся телефонный разговор между президентом Турции Эрдоганом и президентом РФ Путиным. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство  «Анадолу». 

Стороны обсудили решение США выйти из ядерного соглашения с Ираном, подчеркнув, что это был ошибочный ход.

Кроме того, Эрдоган и Путин обсудили развития в Сирии.

Президент Турции Эрдоган поздравил Путина с вступлением в должность президента РФ.


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