Европейские индексы - 10-05-18

МОСКВА, 11 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 10 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.62% и составил 13022.87 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.20% и составил 5545.95 пункта, британский FTSE вырос на 0.50% и составил 7700.97 пункта, а российский RTSI вырос на 3.28% и составил 1179.63 пункта.