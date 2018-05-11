Генштаб ВС Армении обязался обеспечивать военнослужащих всеми предметами обихода и качественной едой: премьер-министр Армении Никол Пашинян

Новоназначенный премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил начальнику Генштаба ВС Армении обратить особое внимание на обеспечение военнослужащих всеми предметами обихода, средствами личной гигиены, одеждой, обувью и качественной едой. Как передает «Арменпресс», об этом он заявил в прямом эфире в Facebook. «Утром я пригласил к себе начальника Генштаба ВС Армении, представителя тылового обеспечения, и мы обсудили вопросы снажения войск. Как помните, я говорил о том, что многие родители военнослужащих вынуждены посылать своим детям средства личной гигиены, белье, обувь и пр. С утра я очень серьезно поставил вопрос перед представителями Генштаба ВС Армении»,- сказал новоназначенный премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Обращаясь к родителям военнослужащих, премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул, что они и без того многое делают для родины, поскольку послали своих детей служить в армию. «Следовательно, государство обязано обеспечить ваших детей всем - предметами обихода, средствами личной гигиены, одеждой, обувью и качественной едой. Призываю вас, начиная с этой минуты, не посылать своим детям предметов обихода, средств личной гигиены, одежды, обуви и всего того, что обязано обеспечить им государство. Если же окажется, что они в чем-то нуждаются, я призываю вас обратиться в аппарат премьер-министра или же сделать сообщение в прессе. Мы проведем мониторинг и решим эти проблемы»,- сказал он.

Новоназначенный премьер-министр Армении Никол Пашинян уверил, что Генштаб ВС Армении обязался обеспечивать военнослужащих всеми предметами обихода и качественной едой. «Я прошу вас – если есть жалобы в связи с пищей, призываю вас обратиться в аппарат премьер-министра и мы займемся этим. Сейчас я получил уверения, что эти вопросы будут решены, если же этого не последует, то за этим последует строжайшая ответственность для всех тех, кто обязаны были сделать это, но не сделали»,- сказал новоназначенный премьер-министр Армении Никол Пашинян.

НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.

Согласно Конституции Армении, после избрания премьер-министра, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство Армении. После своего назначения премьер-министр в течение 5 дней предлагает президенту Армении кандидатуры вице-премьеров и министров. В течение 20 дней после формирования правительства премьер-министр представляет НС Армении программу правительства Армении. НС Армении дает одобрение программе правительства Армении в течение 7 дней, большинством голосов от общего числа депутатов. Если НС Армении не одобряет программу правительства Армении и не избирает нового премьер-министра, НС Армении распускается силою закона. Если НС Армении избирает премьер-министра, но не одобряет программу правительства Армении, НС Армении распускается силою закона.