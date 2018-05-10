В Запорожье перезахоронили останки армянского солдата — участника Второй мировой войны

Представители армянской общины Запорожья 8 мая перезахоронили останки нашего соотечественника Давида Тер-Погосяна, который героически погиб в 1943 году за освобождение Запорожской области. Как передает Арменпресс, об этом сообщает AnalitikaUA.net со ссылкой на местную общину.

Более года назад Союзом армян Украины при тесном содействии Посольства Республики Армения в Украине были инициированы активные поиски родственников погибшего солдата, но безрезультатно.

Поэтому было принято решение перезахоронить героя на той земле, ради которой он отдал свою жизнь. Вместе с 37-ю братьями по оружию Давид Тер-Погосян покоится близ села Великая Белозерка в Запорожской области.

«Прости если не вернусь…» — последние слова солдата из сохранившегося письма. Приводит слова солдата представитель Союза армян Украины в Донецкой области Рубен Макарян добавив — а мы говорим — «Прости Давид джан, что не смогли найти твоих родственников, но знай, мы, все армяне мира твои родственники и молимся за твою душу. Пусть душа твоя упокоится».

Как известно, в годы Второй мировой войны армянский народ направил на фронт 600 тысяч своих воинов, из них 300 тысяч из самой Армении, 200 тысяч из других советских республик, еще 100 тысяч из зарубежных стран. В ходе боевых действий погибло около 200 тысяч армян.

В годы войны армянский народ дал 106 Героев.

Среди известных в Украине военачальников эпохи Второй мировой войны — комендант освобожденного Киева, генерала-лейтенант Саркис Мартиросян.

Отметим, что из всех сформированных национальных дивизий, лишь Таманская армянская дивизия», пройдя все трудности войны, принимала участие в штурме рейхстага, падение, которого армяне отметили героическим национальным танцем Кочари.