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Задержан мужчина, разыскиваемый по обвинению в подкупе или принуждении к даче ложных показаний, ложного заключения или к неправильному переводу


В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Базумского отдела Полиции РА, 9 мая в 19.00 в городе Ванадзор был задержан Арсен П., 1983 г.р., который с 10 апреля разыскивался по обвинению по части 2 статьи 338 УК РА /Подкуп или принуждение к даче ложных показаний, ложного заключения или к неправильному переводу/. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения.




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