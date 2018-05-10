Задержан мужчина, разыскиваемый по обвинению в подкупе или принуждении к даче ложных показаний, ложного заключения или к неправильному переводу

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Базумского отдела Полиции РА, 9 мая в 19.00 в городе Ванадзор был задержан Арсен П., 1983 г.р., который с 10 апреля разыскивался по обвинению по части 2 статьи 338 УК РА /Подкуп или принуждение к даче ложных показаний, ложного заключения или к неправильному переводу/. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения.