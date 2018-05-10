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Обсуждения по поводу ряда назначений по формированию нового правительства Армении закончились: Никол Пашинян


Обсуждения по поводу ряда назначений по формированию нового правительства Армении закончились. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook.

«В 23:00 я снова выйду в прямой эфир, есть некоторые важные заявления. Завершены обсуждения по ряду назначений, но информация о них будет распространена по порядку. Считаю важным связь с вами, и я никогда не забываю, что я нахожусь здесь благодаря вам, я должен вам отчитываться, и уверен, что у нас будут серьезные результаты», - заявил Пашинян.

Как сообщалось ранее, Валерий Осипян назначен начальником полиции, а Артур Ванецян - директором Службы национальной безопасности.




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