Артур Ванецян назначен директором Службы национальной службы Республики Армения
Указом президента Республики Армения Армена Саркисяна, Артур Ванецян назначен директором Службы национальной службы Республики Армения. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении.
Отметим, что ранее с должности директора Службы национальной службы Республики Армения был освобожден Георгий Кутоян.
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