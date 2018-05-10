Указом президента Республики Армения Армена Саркисяна, Артур Ванецян назначен директором Службы национальной службы Республики Армения. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении.

Отметим, что ранее с должности директора Службы национальной службы Республики Армения был освобожден Георгий Кутоян.