Указом президента Республики Армения Армена Саркисяна, Валерий Осипян назначен начальником полиции Республики Армения. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении.

Отметим, что ранее с должности начальника полиции Республики Армения был освобожден Владимир Гаспарян.