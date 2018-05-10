За минувшие двое суток сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 48 случаев преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 8 и 10 мая сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 48 случаев преступлений.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, в частности, 18 случаев причинения телесных повреждений, 15 случаев кражи личного имущества, 5 случаев мошенничества, 5 случаев присвоения или растраты, 3 случая похищения человека, по 1 случаю убийства и уклонения от уплаты налогов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 2 случая кражи личного имущества, по 1 случаю причинения телесных повреждений и квартирной кражи, зарегистрировано 2 случая добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

За минувшие двое суток в республике было зарегистрировано 23 ДТП: 1 человек погиб, 37 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.