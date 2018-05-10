Жаклин Караасланян заявила о прекращении деятельности фонда «Луйс»

Исполнительный директор образовательной программы фонда «Луйс» Жаклин Караасланян заявила о прекращении деятельности фонда. Как сообщает Арменпресс, в опубликованном на странице Фонда в Facebook открытом письме Караасланян отметила, что 10 мая сотрудникам фонда «Луйс» были представлены уведомления о прекращении деятельности фонда.

«Хочу заверить, что стипендиаты фонда «Луйс», которые продолжают свое образование, и те, кто уже подал заявку на 2018-2019 учебный год, в этом году будут присуждены стипендии. Официальное объявление будет сделано в ближайшее время», - говорится в открытом письме.

В своем письме исполнительный директор образовательной программы фонда «Луйс» отмечает, что вклад в знания и молодежь - единственный путь развития Армении.