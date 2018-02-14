Предстоящие на 11 мая мероприятия
18:12, Май 10, 2018
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- 19:24 За минувшие двое суток сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 48 случаев преступлений
- 18:48 Жаклин Караасланян заявила о прекращении деятельности фонда «Луйс»
- 18:12 Предстоящие на 11 мая мероприятия
- 17:54 Вардан Арамян сложил с себя полномочия и.о. министра финансов Армении
- 17:52 Посольство США не обсуждает информацию о расследованиях правоохранительных органов: по следам информации о визите группы FBI
- 17:48 Опубликованы первые снимки Земли, сделанные европейским спутником Sentinel-3B
- 17:39 Давно не помню Россию с подобным поведением: политолог о реакции РФ на избрание Пашиняна премьером Армении
- 17:38 Лагерфельд пригрозил отказаться от гражданства ФРГ из-за несогласия с политикой Меркель
- 17:34 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 10-05-18
- 17:31 Азиатские индексы - 10-05-18
- 17:22 В Ереване ведется работа над соглашением ЕАЭС о драгоценных камнях и металлах
- 17:22 Порошенко обсудил с Макроном и Меркель санкции против РФ из-за выборов в Крыму
- 17:15 СМИ: старейший ученый Австралии умер в 104 года от эвтаназии
- 17:10 Премьер-министр Армении Никол Пашинян приглашает грузинского коллегу Георгия Квирикашвили в Армению
- 17:03 Георгий Кутоян и Владимир Гаспарян освобождены с должностей
- 17:03 Ученые выяснили, что "мысли вслух" помогают находить правильные решения
- 16:54 Спикер НС Армении подписал протокол о прекращении полномочий депутата НС Г.Аваляна
- 16:52 DPA: Меркель и Макрон обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
- 16:28 Новоназначенный премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал первое назначение
- 16:25 Еврокомиссар выступил против односторонних санкций в отношении Ирана
- 16:21 Цвет австралийской пасты покорил гурманов
- 16:16 Лавров: выход США из сделки по Ирану грозит дестабилизацией Ближнего Востока
- 15:57 Меркель заявила о невозможности для Европы полагаться на защиту США
- 15:53 Сару Джессику Паркер высмеяли за старость
- 15:48 В Св.Эчмиадзине отметили праздник Вознесения Господня
- 15:44 Раскрыт внешний вид внедорожника Rolls-Royce
- 15:35 Движение на улице Сарьяна 11-го и 12-го мая будет ограничено
- 15:30 СМИ сообщили о 23 погибших в результате удара Израиля по Сирии
- 15:16 Грузия имеет решающую роль для Армении: Никол Пашинян дал эксключивное интервью грузинскому Первому телеканалу
- 15:09 СМИ: Apple отказался от идеи строительства дата-центра в Ирландии
- 14:58 Посольство США в Израиле поменяло Тель-Авив на Иерусалим в имени страницы в Twitter
- 14:52 Число погибших в результате прорыва дамбы в Кении возросло до 38 человек
- 14:49 Мировые бренды заработали миллионы на женщинах британских принцев
- 14:30 Гаро Пайлан и Селина Доган поздравили армянский народ
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