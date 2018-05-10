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Вардан Арамян сложил с себя полномочия и.о. министра финансов Армении


Исполняющий обязанности министра финансов Армении Вардан Арамян сложил с себя свои полномочия. Как сообщает Арменпресс, написал на своей странице в Facebook Вардан Арамян.

«Я сложил с себе полномочия исполняющего обязанности министра финансов, в надежде, что новое правительство будет продолжать находить эффективные решения, чтобы сделать нашу страну более процветающей и экономически стабильной», - в частности, написал Арамян.




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