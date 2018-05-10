Посольство США не обсуждает информацию о расследованиях правоохранительных органов: по следам информации о визите группы FBI

Посольство США в Армении не уполномочено подтверждать, отрицать или обсуждать расследования правоохранительных органов. Об этом сообщили в посольстве США в Армении в ответ на просьбу Арменпресс прокомментировать сообщения некоторых СМИ о предполагаемом визите группы ФБР в Армению.

«Исходя из нашей политики, мы не уполномочены подтверждать, отрицать или обсуждать расследования правоохранительных органов», - сказал сотрудник посольства.

Арменпресс также пыталось получить информацию в Генеральной прокуратуре Армении.

«Прокуратура Республики Армения не располагает информацией о посещении такой группы по указанной цели», - сообщили в прокуратуре.

Ряд армянских СМИ распространили информацию о визите в Армению группы ФБР, отметив, что «члены группы начнут расследование незаконного оттока капитала из страны».